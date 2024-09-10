ヘアメイクの森田玲子です。スキンケアをしても変化を感じない…メイクをすると肌が老けた感じがする…など、“肌の見た目年齢”に悩んでいませんか？良いものを使っていても、使い方や肌の扱い方次第で、老け見えの原因を自ら作りかねません。今回は、やりがちなNG美容と、肌が若々しく見えるためのOK美容についてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら（1）夏しか紫外線対策をしない紫外線は、シミのもととなるだけでなく、た