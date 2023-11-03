サンドイッチチェーンのサブウェイでは、2023年11月1日からポテトドリンクセットがお得になる期間限定クーポンを配布しています。期間中は何度でも利用可能サブウェイでは11月3日の「World Sandwich Day」を記念して、公式Xで特別クーポンを配布しています。今回は対象クーポンを会計時に提示すると、全サンドイッチのポテトドリンク（S）セットが通常価格から150円OFFとなります。1回の会計で3セットまで利用可能で、サンドイッチ