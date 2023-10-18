30ÂåÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¼ã¸«¤¨¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊNG¥Æ¥¯¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ý5ºÐ¤ò³ð¤¨¤ë¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤½¤ì¤Ç¤Ï¡Ý5ºÐ¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¼ê½ç¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡ÚCANMAKE ¥·¥ë¥­¡¼¥¹¥Õ¥ì¥¢¥¤¥ºM05¡Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¿§¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì