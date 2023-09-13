「使ってみたらすこぶる肌の調子良くなったぞ」「伸びよくもちもち〜」「すっごくとろみがあって、肌に入りこむ感じがすごく心地いい」2023年9月12日現在、無印良品から販売中の発酵導入美容液がSNS上で話題です。乾燥の時期に嬉しい保湿力発酵導入美容液は、天然由来成分*100％にこだわり、成分の65％以上が、肌にハリとうるおいを与える米ぬか発酵液です。化粧水の前に使用し、保湿成分が角質層まで浸透しやすいなめらかな肌に整