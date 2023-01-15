仕事柄というよりもむしろマニアックな趣味のように日々スキンケアに励み、美肌を育むことに余念がない現在46歳の筆者。よく周囲の人に長年の愛用品について尋ねられます。しかし、美容のプロとして活動していると、常に新しい化粧品を自分の肌で試す必要性があり、スタメン化粧品の入れ替えはかなり短いスパンで行われています。そのような中でも必ず洗面所の裏にある通称「スタメン棚」に収まっている、絶対に欠かせないスキンケ
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