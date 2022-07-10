「はちゃめちゃに美味い」「ちゃんとピスタチオの味する」「ピスタチオのアイスうますぎ」「リピート決定」シャトレーゼのアイスバー「ピュルテ ピスタチオ＆スイートチョコ」が、SNSでピスタチオ党を中心に注目されています。気になった記者は2022年7月上旬、シャトレーゼの店舗で購入し、食べてみました。「パルム」に似ている？北海道産生クリームとピスタチオペーストを使用したピスタチオアイスを、食感のラズベリーチップを