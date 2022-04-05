西武池袋本店では2022年3月30日（水）〜4月12日（火）の期間、北海道のグルメが勢揃いする「春の北海道うまいもの会」を開催します。【画像】「春の北海道うまいもの会」登場グルメを写真でもっと見る今回、冬を越えて甘みを蓄えた日本最北のじゃがいも「勇知いも」を使った商品が登場。毎回人気のラーメンイートインでは鮭節盛り味噌らーめん（前半・ふじ屋NOODL）や、カニ甲羅盛り塩ラーメン（後半・鶏soba KAMOSHI）など、北海