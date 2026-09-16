USJ、“最大26時間遊べる”年越しイベント今年も開催決定！ チケット販売スケジュール公開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月31日（木）に、一年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくし、みんなで“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント「NO LIMIT！ カウントダウン 2027 ～Discover U!!!～」を開催することを発表。併せて、チケットの販売スケジュールも明らかになった。
【写真】『ONE PIECE』にハミクマも！ 去年の「カウントダウン・スペシャル・ステージ」のイメージ
■先行販売後に一般発売
今回開催される「NO LIMIT！ カウントダウン 2027 ～Discover U!!!～」は、12月31日（木）の19時00分から2027年1月1日（金）の21時00分まで最大26時間にわたって遊べるスペシャル・イベント。
イベント内容や各種チケットの詳細は、後日公式ウェブサイトで発表されるそうだが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力的なショーなどを一気に味わえることで毎年人気を博している。
チケットは、各所で先行販売を実施し、11月4日（水）から一般発売。なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売でのチケット購入には9月30日（水）の21時30分までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要となる。
年間パス（グランロイヤル）限定先行販売は、10月7日（水）の21時00分頃から10月9日（金）の23時59分までユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイトで受け付ける。
Universal elements and all related indicia TM ＆（C） 2026 Universal Studios．All rights reserved．
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■先行販売後に一般発売
今回開催される「NO LIMIT！ カウントダウン 2027 ～Discover U!!!～」は、12月31日（木）の19時00分から2027年1月1日（金）の21時00分まで最大26時間にわたって遊べるスペシャル・イベント。
チケットは、各所で先行販売を実施し、11月4日（水）から一般発売。なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売でのチケット購入には9月30日（水）の21時30分までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要となる。
年間パス（グランロイヤル）限定先行販売は、10月7日（水）の21時00分頃から10月9日（金）の23時59分までユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ウェブサイトで受け付ける。
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