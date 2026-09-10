SNS上で、富裕層は本当にユニクロを着るのか、それともハイブランドを纏うのかという議論が広がっている。ブランド品に興味を示さない人物を「単に稼ぎが足りないだけではないか」と指摘する意見に対し、「ブランド品は名前にお金を払っているだけでコストパフォーマンスが悪い。本当のお金持ちほどユニクロを選ぶはずだ」と反論する声が上がり、対立の構図がSNS上で注目を集めた。両者の主張はいずれも一定の説得力を持ち、簡単には決着のつかない論争として広がっている。



この論争について、脱・税理士の菅原氏が自身の見解を述べた。菅原氏はこれまで数多くの富裕層と接してきた経験を踏まえ、ハイブランドとユニクロのどちらか一方に偏った服選びをしているわけではないという立場を示す。世帯年収が高い層を対象にした調査結果を引きながら、日常的によく身につけるブランドとして、意外にも普段着として知られる国内ブランドが上位に名を連ねる一方、外出時や特別な場面では高級ブランドも別枠で選ばれている実態が語られていく。素材や縫製、着心地、アフターサービス、歴史性といった要素が価格差の背景にあるという見方も交えながら、単純な優劣では語れない服選びの構造が示されていく。実際に両方の服を着た経験から感じた素材感や耐久性の違いについても、率直な言葉で語られる。ビジネスの場と私的な場面とで意識的に服を使い分けているという話題も加わり、単なる好みの問題では説明できない選び方の背景があった。



では、なぜ本当の富裕層ほど価格の違いを気にしない傾向にあるのか。菅原氏は自身の経験を交えながら、ブランドを選ぶ基準が見栄や承認欲求とは別の感覚に根ざしているという核心に触れていく。日常のインナーや小物にどのようなものを選んでいるかという具体的な話題も交わされ、買い物の場面ごとに求めているものが異なるという視点も示された。消費の裏にある価値観の違いが徐々に明らかになっていく。服選びやブランドとの付き合い方に関心がある人にとって、自身の消費傾向を見直すきっかけになるはずだ。



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