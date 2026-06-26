「スヌーピー in 銀座 2026」が7月15日から開催、「DEAR BUDDY」テーマの銀座三越限定アートグッズを一挙紹介
スヌーピーのグッズが盛りだくさんの人気イベント「スヌーピー in 銀座 2026」が、2026年7月15日(水)より銀座三越の新館7階にある催物会場および本館・新館の各階で開催される。会期は2026年8月3日(月)まで。
【画像】銀座三越限定！「スヌーピー in 銀座 2026」オリジナルアートグッズを見る
28回目を迎える今年のテーマは「DEAR BUDDY いつも、ずっと、きみと。」。スヌーピーとウッドストック、チャーリー・ブラウンとフランクリンと、さまざまなBUDDYたちが遊んだり、くつろいだりするオリジナルアートが主役だ。きみがいると、心があたたかくなる--そんなほっとする幸せを集めたラインナップになっている。
新館7階の催物会場には、銀座三越オリジナルアートグッズに加え、NEW ERA、AOKI、MILKFED.など約20ブランドとのコラボアイテムが集結。さらにスヌーピータウンショップやSNOOPY’S SURF SHOP、PEANUTS Cafeのオリジナルグッズ、本館・新館地下から7階までの各フロアで展開されるブランドコラボ、そして三越伊勢丹オンラインストア限定のWebアイテムまでそろう。ここでは、銀座三越オリジナルアートグッズの中から注目のアイテムを紹介しよう。
■BUDDYを感じるマスコット&チャーム
今年のテーマを一番感じられるのが「ぬいぐるみチャーム」(3960円)。オーバーオール姿のスヌーピーがウッドストックをぎゅっと抱きしめた、BUDDY仕様のマスコットだ。イベントの記念やプレゼントにもぴったり。
スヌーピーたちがゆらゆら揺れる「BUDDYチャーム(3連)」(1650円・全2種)や、チャーム同士をつなげて楽しめる「つながるアクリルチャーム」(550円・全10種ランダム)も登場。全種そろう「つながるアクリルチャーム(10個セット)」(5500円)もあるので、コンプリート派はこちらを狙いたい。
■長く使える、刺しゅう入り帆布アイテム
オリジナルアートを刺しゅうで表現した帆布アイテムは、大人が長く使える質感。厚手でマチ付きの「刺しゅう入りトートバッグ」(6160円・全2種)は、荷物がたっぷり入って普段使いにも頼れる一品。軽くてコンパクトな「刺しゅう入り巾着」(2200円・全2種)は、コスメやお菓子を入れて持ち歩くのにちょうどいい。
■職人技が光る“和”のアイテム
「手ぬぐい」(2530円)は、職人が型染め技法「注染」で染め上げた、色鮮やかで高級感のある一枚。「蚊帳織ふきん(2枚セット)」(1980円)は、古くから受け継がれる「蚊帳織り」の生地を6枚重ねた丈夫なつくり。柄違いの2枚セットだから、自分用とおすそ分け用に分けるのもよさそう。
■毎日の相棒(BUDDY)になる実用グッズ
普段づかいできるアイテムも充実している。手にフィットするハンドル付きの「KINTOウォーターボトル」(3630円・全2種/500ml)は、蓋が1回転で開くストレスフリー設計。「エコバッグ」(2640円)は本体をくるくる畳んでポケットに収納できる仕様で、夏のおでかけに重宝する。
■デスクをかわいく彩るステーショナリー
書き味なめらかな「ジェットストリーム」(各1100円・全6種)は、黒赤青3色セットで仕事のおともにぴったり。「卓上カレンダー」(935円)は絵柄とカレンダー部分がセパレート仕様で、月ごとに好きなアートをカスタマイズして楽しめる。
書類を折らずに収納できる「A4クリアファイル」(各440円・全7種)、4柄×各20枚入りの「パタパタメモ」(各770円・全2種)、ポストカード8枚をビニールケースに収めた「ポストカード＆ケースセット」(1430円)など、デスクが一気にハッピーになるラインナップだ。
■プチプラ&ばらまきにうれしいアイテム
ちょっとした自分へのご褒美や、友だちへの差し入れにちょうどいいアイテムも見逃せない。チョコ入りクッキーが7個入った「クッキー入りポーチ」(1320円・全7種)は、食べ終わったあともポーチとして使える。ほかにも、ミニステッカー10枚入りの「缶入りダイカットシール」(1760円・全2種)や、立体感のある「ラバーキーホルダー」(990円)もそろう。
■会場でしか買えない店頭限定アイテム
全9種の「Tシャツ型キーホルダー」(各1000円)は、会場でしか手に入らない店頭限定アイテム。小さなTシャツ型が並ぶ姿はつい集めたくなるかわいさで、お気に入りのデザインを探す楽しみもある。
初日の2026年7月15日(水)は会場の混雑が予想されるため、開店から16時頃までは入場整理券(電子チケット・無料)が必須となる。来場を予定している人は、申し込み方法を公式サイトで確認しておきたい。
遠方でなかなか足を運べない人は、三越伊勢丹オンラインストアを活用するのも手。2026年7月1日(水)正午から8月5日(水)10時まで販売され、自宅にいながらお気に入りを手に入れられる。商品によっては数量限定や購入制限があるので、気になるアイテムは早めにチェックを。
今年の夏のおでかけ先に、スヌーピーと仲間たちが待つ銀座三越をリストに加えてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
※画像は一部イメージです。
※掲載情報は2026年6月20日時点のものです。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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28回目を迎える今年のテーマは「DEAR BUDDY いつも、ずっと、きみと。」。スヌーピーとウッドストック、チャーリー・ブラウンとフランクリンと、さまざまなBUDDYたちが遊んだり、くつろいだりするオリジナルアートが主役だ。きみがいると、心があたたかくなる--そんなほっとする幸せを集めたラインナップになっている。
■BUDDYを感じるマスコット&チャーム
今年のテーマを一番感じられるのが「ぬいぐるみチャーム」(3960円)。オーバーオール姿のスヌーピーがウッドストックをぎゅっと抱きしめた、BUDDY仕様のマスコットだ。イベントの記念やプレゼントにもぴったり。
スヌーピーたちがゆらゆら揺れる「BUDDYチャーム(3連)」(1650円・全2種)や、チャーム同士をつなげて楽しめる「つながるアクリルチャーム」(550円・全10種ランダム)も登場。全種そろう「つながるアクリルチャーム(10個セット)」(5500円)もあるので、コンプリート派はこちらを狙いたい。
■長く使える、刺しゅう入り帆布アイテム
オリジナルアートを刺しゅうで表現した帆布アイテムは、大人が長く使える質感。厚手でマチ付きの「刺しゅう入りトートバッグ」(6160円・全2種)は、荷物がたっぷり入って普段使いにも頼れる一品。軽くてコンパクトな「刺しゅう入り巾着」(2200円・全2種)は、コスメやお菓子を入れて持ち歩くのにちょうどいい。
■職人技が光る“和”のアイテム
「手ぬぐい」(2530円)は、職人が型染め技法「注染」で染め上げた、色鮮やかで高級感のある一枚。「蚊帳織ふきん(2枚セット)」(1980円)は、古くから受け継がれる「蚊帳織り」の生地を6枚重ねた丈夫なつくり。柄違いの2枚セットだから、自分用とおすそ分け用に分けるのもよさそう。
■毎日の相棒(BUDDY)になる実用グッズ
普段づかいできるアイテムも充実している。手にフィットするハンドル付きの「KINTOウォーターボトル」(3630円・全2種/500ml)は、蓋が1回転で開くストレスフリー設計。「エコバッグ」(2640円)は本体をくるくる畳んでポケットに収納できる仕様で、夏のおでかけに重宝する。
■デスクをかわいく彩るステーショナリー
書き味なめらかな「ジェットストリーム」(各1100円・全6種)は、黒赤青3色セットで仕事のおともにぴったり。「卓上カレンダー」(935円)は絵柄とカレンダー部分がセパレート仕様で、月ごとに好きなアートをカスタマイズして楽しめる。
書類を折らずに収納できる「A4クリアファイル」(各440円・全7種)、4柄×各20枚入りの「パタパタメモ」(各770円・全2種)、ポストカード8枚をビニールケースに収めた「ポストカード＆ケースセット」(1430円)など、デスクが一気にハッピーになるラインナップだ。
■プチプラ&ばらまきにうれしいアイテム
ちょっとした自分へのご褒美や、友だちへの差し入れにちょうどいいアイテムも見逃せない。チョコ入りクッキーが7個入った「クッキー入りポーチ」(1320円・全7種)は、食べ終わったあともポーチとして使える。ほかにも、ミニステッカー10枚入りの「缶入りダイカットシール」(1760円・全2種)や、立体感のある「ラバーキーホルダー」(990円)もそろう。
■会場でしか買えない店頭限定アイテム
全9種の「Tシャツ型キーホルダー」(各1000円)は、会場でしか手に入らない店頭限定アイテム。小さなTシャツ型が並ぶ姿はつい集めたくなるかわいさで、お気に入りのデザインを探す楽しみもある。
初日の2026年7月15日(水)は会場の混雑が予想されるため、開店から16時頃までは入場整理券(電子チケット・無料)が必須となる。来場を予定している人は、申し込み方法を公式サイトで確認しておきたい。
遠方でなかなか足を運べない人は、三越伊勢丹オンラインストアを活用するのも手。2026年7月1日(水)正午から8月5日(水)10時まで販売され、自宅にいながらお気に入りを手に入れられる。商品によっては数量限定や購入制限があるので、気になるアイテムは早めにチェックを。
今年の夏のおでかけ先に、スヌーピーと仲間たちが待つ銀座三越をリストに加えてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
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※掲載情報は2026年6月20日時点のものです。
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