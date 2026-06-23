客の第一印象に警戒!?後味の悪いモヤモヤ案件かと思ったら…「マイナスからの加点がすごかった!!」予想外の結末に反響【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨販売員の日々を描くオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ラッピング待ちのお客さんに渡す番号札。ラッピングと交換に番号札をもらおうとしたら「は？もらってないけど」と言い張られた創作漫画「ラッピング希望のお客様」を紹介する。
■｢絶対渡したはず…｣モヤモヤした気持ちを抱えつつも、その場は引き下がることに。
接客の現場では、ときに理不尽とも思える出来事が起こる。本作｢ラッピング希望のお客様｣では、作者のオムニウッチーさんがラッピングを希望するお客さんの対応中に遭遇したトラブルが描かれている。｢値札はきれいにはがして｣｢割れないように包んで｣と強い口調で要望を伝えられたため、｢ちょっとクセが強い人かもしれない｣と警戒しながらも笑顔で接客していたが、その後思わぬ展開が待っていた。
ラッピングの仕上がりを待つ間、｢別の用事を済ませてくる｣というお客さんへ受け取り用の番号札を手渡したものの、戻ってきた際に返却を求めると｢もらってない｣と言い張られてしまう。｢お渡ししたはず｣と伝えても話はまとまらず、これ以上続けるとクレームに発展する可能性もあると考え、対応を切り上げたそうだ。モヤモヤした気持ちを抱えていたというオムニウッチーさんだったが、その約10分後、お客さんが再び姿を見せ、｢お財布に入ってた｣と番号札を差し出して謝罪したのだった。
番号札が返却されないケースは珍しくないようで、｢ほぼ返ってこないので多分破棄されてるのだと思います｣と説明するオムニウッチーさん。今回は予想外の謝罪を受け、｢絶対捨てられてると思ってたので、わざわざ謝罪しに来てくれたことにビックリしました！実は当たり前のことなのに、マイナスからスタートしてるから加点がすごかったです！｣と振り返った。
モヤモヤする展開の先に待っていた意外な結末に、読者からも驚きと安堵の声が上がった本作。接客の現場で起きた思わぬ出来事の顛末を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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