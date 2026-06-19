「あなた自身も何も行動しないんであったらあなたの未来は何も変わらない」不倫問題で今すぐ手放すべき他責思考

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【早急】今すぐに手放して欲しい恐怖の不幸思考３つ！＃浮気＃不倫＃夫婦問題」を公開した。動画全体を通じて、夫や妻の不倫という困難な問題において、当事者が不幸から抜け出すために大至急手放すべき「思考の癖」について、専門家の視点から強いメッセージを発信している。



動画の冒頭で河村氏は、「皆さんの今現在の幸せ加減というものは、過去の皆さんの思考、毎日毎日考えること、それで今ができてるんです」と指摘した。不幸な妄想ばかりしている人は、1年後も5年後も同じ不幸なことばかりを口にし、現状よりもさらに不幸になっていくという独自の見解を展開。その上で、パートナーの不倫問題において自分自身が不幸にならないためには、特定の思考を「大至急手放して欲しい」と視聴者に強く訴えかけた。



手放すべき思考の1つ目として、河村氏は画面に「(1)他責思考」というテキストを示し、視聴者に対して「誰かのせいにしてて皆さんは幸せになれますか？」と問いかけた。不倫問題が終わらなければ家族の安心や安全が脅かされるため、原因が「不倫人間のせい」であることは間違いないと認めつつも、相手のせいにするだけで「あなた自身も何も行動しない」のであれば、夫婦問題において「あなたの未来は何も変わらないんですよ」と、厳しい言葉で現実を突きつけた。



さらに、手放すべき思考の2つ目として「(2)人に期待すること」を挙げ、他者に依存するのではなく、自分自身の意識を変えることの重要性を示唆した。パートナーの不倫という理不尽な状況下であっても、他責思考を捨てて自らの足で行動を起こすことが、自らの未来を切り開く鍵であると説く、当事者の背中を強く押す内容となっている。