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不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が、「不倫後の離婚で「共同親権」は危険？女性が経済的に損をしないための真実」と題した動画を公開した。2026年4月から導入される共同親権制度について、不倫被害者が抱える不安の正体と、これからの人生を歩む上で最も重要となる「自分軸」の考え方を解説している。



動画ではまず、共同親権が「元夫婦のためではなく、子どものための制度」であると定義する。その上で、河村氏は不倫された側が抱く「また精神的に支配されるのではないか」という恐怖に寄り添う。被害者は長年のモラハラや繰り返される嘘に深く傷ついており、「不倫して長年苦しめられた人からの支配が、今後何年も続くということを想像してしまう」と分析。この不安は制度そのものへの恐怖ではなく、過去の心の傷からくる当然の反応だと説明した。



さらに、不倫をした有責配偶者であっても、親権は子どもの利益を中心に考えられるため、自動的に共同親権が取れなくなるわけではないと指摘する。そのため、感情だけで判断せず、冷静に対処することが大切だという。共同親権が機能しやすいのは、離婚後も子どものために協力でき、感情的な争いが少ない夫婦である。一方で、長期間の不倫や治らないモラハラがあり、「全然話し合いが成立しない」ケースや、子どもを利用して金銭を要求してくるようなケースでは、共同親権は精神的な負担をより大きくする可能性があると言及した。



最後に河村氏は、制度そのものに振り回されるのではなく、「自分自身が未来にどうやって生きていきたいのか」を問いかけることが不可欠だと強調する。元夫や不倫相手の動向を気にして人生の主導権を渡してしまうのではなく、「自分軸」を持って自らの人生の責任を自分で持つことが、幸せな未来への第一歩であると結論付けた。