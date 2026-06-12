この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「失うものがない人間は強いというのは嘘」借金1000万と離婚を経験した起業家が語る絶望と這い上がるための現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【幸せ思考】離婚経験があっても幸せになる人はここが違う！」と題した動画を公開した。動画では、全日本趣味起業協会代表理事の戸田みつひろ氏をゲストに招き、妻の不倫に悩む夫たちの現状や、戸田氏自身の離婚と借金の経験から学んだ夫婦円満の秘訣について深く語り合っている。



冒頭で河村氏は、自身のもとに寄せられる相談の中で、長期間に及ぶ「妻の不倫」が特に悪質であると指摘する。日本の法律や親権の問題から、理不尽な状況でも「子供が10歳になるまで我慢しよう」と耐え忍ぶ夫が多く存在するという、知られざる苦悩を明かした。



続いて登場した戸田氏は、過去に脱サラして起業したものの失敗し、約1000万円の借金を抱え、ほぼ同時期に離婚を経験した壮絶な過去を告白。世間では「失うものが何もない人間は強い」と言われがちだが、戸田氏は「めちゃくちゃ弱いと思った」と当時の心境を吐露。「僕はいてもいなくてもいい存在だった」と、借金だけが残り存在価値を見失った絶望感を赤裸々に語った。



その後、新たな事業を軌道に乗せ、現在の妻と再婚した戸田氏。前の結婚では家事を一切していなかったと反省し、現在は料理や買い出しを率先してこなしているという。夫婦円満の秘訣については「人って変わってほしいと思っても変わってくれないんで、自分が先に変わるしかない」と断言。感謝を態度や言葉で示す「ありがとうの応酬」が何より重要だと説いた。



締めくくりに河村氏も「感謝って大事ですね」と深く共感し、お互いを尊敬し合うことの重要性を再確認した。過去の失敗と絶望から這い上がり、自ら変わる努力で幸せを手にした戸田氏の言葉は、夫婦関係に悩む多くの人に希望を与える提言となっている。