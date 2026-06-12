【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では思われる方を選ぶでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「自分ブランド」にこだわっていきます。そうすることで、自分の自信を自分でキープすることができるでしょう。仕事や公の場では自分のやり甲斐や心地よりも周囲の人達の目を気にしてしまうようです。合わないものまで維持してしまいます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「好きな人」ではなく、「良くしてくれる人」を選んでいきます。けれど、その人の本質を見抜けているかが残る問題でしょう。表面的な印象に騙されやすい時です。シングルの方は、恋愛に重きを置く人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の意外な素朴さを知っていきます。
｜時期｜
6月19日 大人になる ／ 6月20日 愛情を注ぐ
｜ラッキーアイテム｜
電車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞