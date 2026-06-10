朝から行列必至です！

タカシマヤのパンゾーンが

6/19(金)～生まれ変わる

名古屋駅からそのまま直行できる、パン好き必見のスポットが誕生します！

「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の食料品売場が段階的なリニューアルを進めている中、北ブロック「デリシャスコート」のパン売場が6月19日(金)にリニューアルオープン。

場所はJR名古屋駅桜通口改札を出てすぐ。通勤・通学やお買い物のついでなど気軽に立ち寄れる好立地で、朝7時30分からの営業も嬉しいポイントです(初日のみ10時オープン)。

人気3ブランドが集結！

今回のパンゾーンには「BOUL’ANGE(ブールアンジュ)」「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)」「POMPADOUR(ポンパドウル)」という、パン好きなら見逃せない3つの実力派ブランドが揃います。

合わせて最大約250種類のパンが並ぶということで、そのスケールの大きさにも期待が高まります。

①ブールアンジュ

本場フランス仕込みのベーカリー

人気パンのモンブランが待望の復活

フランスの伝統的なパン作りにインスピレーションを受けている「ブールアンジュ」

今回はブランド初期を代表する人気パンの「モンブラン」454円～が「ジェイアール名古屋タカシマヤ」限定で復活するほか、2種類の新商品も。

新商品のひとつめは「PARI TORO」562円～。パリパリの生地の中にとろっとした具材が入った、背徳感あふれるパイ。

ふたつめは「グラン・クロワッサン」540円で、なんと12層もの生地が折り重なる数量限定のスペシャルな一品です。

新商品はどちらも「ジェイアール名古屋タカシマヤ」先行販売ということで、オープン直後にはかなり注目が集まりそうです。

②メゾンカイザー

フランス生まれの本格派が

満を持して名古屋限定商品を

パリ発祥の名門ブーランジェリー「メゾンカイザー」は、名古屋ならではの限定商品が見どころです。

青柳総本家のういろうと発酵バターを組み合わせた「ういろうバターサンド」は、甘じょっぱさが絶妙なバゲット仕立ての新商品。

小倉(594円）、さくら・抹茶(各519円)の3種類の展開で、手土産としてもお勧めです。

さらに、フランボワーズや抹茶のクリームを包んだ「クロワッサン(ルージュ/抹茶)」各480円、カスタードとチョコチップが入ったサクサクのデニッシュ「パンスイス」1個800円も見逃せない！

③ポンパドウル

横浜元町生まれの名店から

限定＆新作パンをお届け！

横浜元町発祥の焼きたてパンのお店「ポンパドウル」からは、今回のリニューアルに合わせて「ジェイアール名古屋タカシマヤ」限定の新商品が2種類登場します。

西尾産抹茶の濃厚クリームをたっぷり使った「西尾抹茶デニッシュ」357円は、愛知の食材を活かした地元密着の一品。

そして岡崎「まるや八丁味噌」を使った「みそカツバーガー」497円は、名古屋めしをパンで表現したご当地色たっぷりの新作です。

さらに、昨今のブームをヒントに開発された「麻辣パン」357円も新商品として登場。

しびれる旨さがクセになりそうで、こちらは限定ではなく通常の新商品として販売されます。

オープン記念お楽しみ袋も！

リニューアルオープンを祝う記念の数量限定のお楽しみ袋も、各ブランドから用意されます。

6月19日(金)10時より販売開始で、いずれもなくなり次第終了です。

「ブールアンジュ」からは、限定デザインバッグ＆チャーム付きのスペシャルパンセットが2種登場。

黒バッグのセット(5,000円)は6月19日(金)～28日(日)限定で各日30セット。

白バッグのセット(10,000円)は6月19日(金)～21日(日)の3日間限定で、各日20セット。

「メゾンカイザー」はバゲット、クロワッサン、カヌレなどの人気商品に紅茶缶とオリジナルバッグを組み合わせた「限定お楽しみ袋」3,001円を、6月19日(金)～23日(火)の期間、各日30セット限定で販売します。

「ポンパドウル」はチーズバタールや食パン「たわわ」1斤など人気パン11種類と、オリジナルバケツトートバッグをセットにした「ドリームパック」3,240円を6月19日(金)のみ、250セット限定販売。

店舗名： デリシャスコートパン売場

住所：名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ1階北ブロック

電話番号：052-566-1101(代表)

営業時間：7:30～20:00※初日(6/19)のみ10:00～

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/