【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では隠すことが多いでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「心のあり方」や「取り組んで行く姿勢」みたいなものに目を向けていくでしょう。想いを形にしていくために、試行錯誤していくことがあるようです。仕事や公の場では他の器用な人や華のある人達に負けないようにしがみついていきます。もっと自分と何が違うのかを分析してみると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
ポーカーフェイスで進んでいきます。誰を好きなのかどうしたいのかなどを隠していくようです。様々な摩擦を避けて、自分の行動を取りやすくするでしょう。シングルの方は、自分の武器がわかっていない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の作業に没頭しがちです。
｜時期｜
6月15日 一区切りつく ／ 6月16日 物事が動き出す
｜ラッキーアイテム｜
登山
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞