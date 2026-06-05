「若人のウブな恋愛を見たい」歪んだ目的でのデスゲームが開催！読者から「これラブゲームだよ！」と反響が止まらない【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
生死を賭けた状況とは無縁のはずの人々が突如集められ、自らの命を張ってゲームを強制させられるシチュエーションで描かれるジャンル「デスゲーム」。主催者が、極限状況での人間の醜さを楽しみたいというのもお決まりだが、もし見たいものが「純粋なイチャラブ」だったら――!?
赤信号わたる(@GoAkashin)さんは、「ヤンキー悪役令嬢 転生天下唯我独尊」(ヴァルキリーコミックス)や、SNS上で発表した作品が書籍化された「全てを筋肉で解決する童話」(双葉社)などで人気を博す漫画家。SNS上で精力的に個人制作作品も発表しており、「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」シリーズがスタートし、X(旧：Twitter)上で5万件を超える「いいね」を集めるなど反響を呼んでいる。
「若人のウブな恋愛を見たい」といった歪んだ目的のもと、仮面をつけた主催者たちが男女4人ずつを謎の施設に幽閉する。しかも参加者に選ばれた8人は「全員が参加者の誰かに恋をしている」という状態である。突飛すぎる状況に戸惑いながらも、それぞれの恋心が交錯し、参加者はやがてデスゲームを装った奇妙な催しへと足を踏み入れていくというストーリーになっている。
SNS上の作品が書籍化するなど読者から絶大な人気を誇る作者赤信号わたるさんが描く本作「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」は「待ってました！」「これデスゲームじゃなくてラブゲームじゃねえか」「デスゲームなのに安心して見れる」などと多くのコメントが寄せられている。作品を描いたきっかけについて、作者の赤信号わたるさんは「なにか長編用のアイデアを形にしたいと思ったときに、得意なギャグと、好きなラブコメというジャンルを上手く掛け合わせることができないかと試行錯誤していたら最後になぜかデスゲーム要素が加わりました。自分でも不思議です」と構想の段階でラブコメ×デスゲームが生まれたと教えてくれた。
死を天秤にした恋の賭け引きに巻き込まれたり、デスゲームの内容が「小学生男子の遊び？」とツッコミたくなるような「氷鬼」だったり、笑えるポイントの連続で惹きつけてやまない本作「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：赤信号わたる(@GoAkashin)
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