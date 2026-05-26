雨の日も晴れの日も快適に！【ザ・ノース・フェイス】の全天候型シューズがAmazonで販売中！
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都会的なデザインと高機能を両立！【ザ・ノース・フェイス】の防水スニーカーがAmazonで販売中！
日常に溶け込むアーバンスタイルと高機能を融合させた全天候型シューズだ。防水透湿性に優れたGORE-TEX Invisible Fitと、はっ水加工のリサイクルストレッチニットアッパーを採用。軽量で優れたフィット感を提供し、快適なシティーライフをサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーにはGORE-TEX Invisible Fitを採用し、優れた防水透湿性を実現。はっ水加工を施したリサイクルストレッチニットが、雨の日も足を快適に保つ。
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表に縫製箇所を見せないニット成型により、軽量で包み込むようなフィット感を提供する。ヒールカウンターがブレやへたりを軽減し、安定した履き心地が続く。
ボトムユニットは反発力とクッション性に優れたエクストラフォームミッドソールを搭載。取り外し可能なEVAカップインソールが、歩行時の安定感を高める。
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アウトソールには優れたグリップ力と強度を誇るヴィブラム N-OILラバーを使用。機能素材とシンプルなデザインが、快適な都市生活を演出する。
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日常に溶け込むアーバンスタイルと高機能を融合させた全天候型シューズだ。防水透湿性に優れたGORE-TEX Invisible Fitと、はっ水加工のリサイクルストレッチニットアッパーを採用。軽量で優れたフィット感を提供し、快適なシティーライフをサポートする。
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