一生モノの定番が劇的進化を遂げた。伝説的【コンバース】スニーカーが今、かつてない軽さと快適さを備えてAmazonで販売中！
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履き心地の常識を覆す次世代の定番。伝統を守りつつ進化した【コンバース】スニーカーが、新たなスタンダードとしてAmazonで販売中！
1917年以来の伝統的なバルカナイズ製法を守りつつ、構造から見直すことで大幅な進化を遂げた新定番モデルが登場。インソールやヒール内部の素材を刷新し、デザインのブラッシュアップと履き心地の向上を両立させた。時代や性別を超えて愛され続ける名品が、より軽く、より快適な一足へと生まれ変わった。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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伝統的なバルカナイズ製法を継承しつつ、内部構造を大胆に見直した。ローテックな外観はそのままに、現代のライフスタイルに合わせた機能的な進化を遂げている。
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インソールの素材をオープンセル構造のウレタンフォームに変更するなど、徹底的な軽量化を実施。片足で約60gものマイナスを実現し、軽快な足運びをサポートする。
通気性とクッション性に優れたウレタンフォームをインソールだけでなくヒール内部にも採用。ヘタりにくく、長時間の着用でも快適な履き心地が持続する設計だ。
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時代や性別、スタイルを問わず愛される普遍的なデザインを維持しながら、細部をブラッシュアップ。今後、全6色展開を予定しており、幅広い選択肢が魅力だ。
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