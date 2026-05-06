アクセサリーの輝きが「買ったときに逆戻りする」プロたちの口コミ





「アクセの輝きが復活する」確かな口コミ



普段遣いする小物ほど、手間をかけずにお手入れしたいもの。ファッション賢者やクリーニングのプロが実践に基づいておすすめする、汚れを落としてキレイを保つためのメンテナンス&便利グッズとは？ 編集部のお勧めも含めてご紹介。

□machimohoneyさん（インフルエンサー）／肌にやさしいオーガニックアイテムを紹介するインスタグラムが人気。元アパレル勤務の経験を生かした、身近なものを使ったお手入れの豆知識が豊富。 □りぃさん（フリーランス）／ご本人の身長151cmに似合う、シンプルなのにどこかお洒落な服選びで人気。インスタのフォロワーは20万人。







無印良品の名品「研磨剤入りのクロス」

貴金属みがき3枚入り（9.5×5.5） 199円／無印良品 銀座 貴金属のお手入れが手軽にできる研磨剤入りの綿布。超微粒子の研磨剤とツヤ出しワックスが含まれており、汚れや小さな傷がとれ、ツヤを出せるところがお気に入り（りぃさん・フリーランス）







「シルバーの場合」専用クリーナーで時短ケア

スピーディップ 80g 990円／加納 「出番の多いアクセサリーは汚れをためないよう、手早くこまめなケアを心がけています。愛用のスピーディップは、ストーンつきやメッキには使えませんが、シルバーは一瞬でキレイに。10秒つけるだけでくすみがとれます」（machimohoneyさん）







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