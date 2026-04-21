【双子座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分のカラーを出しましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
沢山のことを抱えられない状況ですが、今できることをコツコツ取り組んでいきましょう。望んでいる評価はもらえないですが、頑張った分の対価や報酬はあります。仕事や公の場では求められるものよりは自分の実力が足らないことが起きてしまいます。学びの姿勢で乗り切りましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分らしさを出していく方が、相手が合わせやすいこともあるようで、関係も深まったりしやすいようです。遠慮しすぎるとすれ違いが起こりやすいでしょう。シングルの方は、嘘が直ぐにバレやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの理想を自分の正義にしてくれます。
｜時期｜
4月28日 価値観を変える ／ 4月30日 行動を変えてみる
｜ラッキーアイテム｜
銀行
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞