顔まわりを盛って透明感アップ♡ 澄んだ印象を叶える【ひんやりカラーアクセ】

顔まわりにもの足りなさを感じる日は、涼しげな色みのアクセで印象を変えるのが正解♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、ひんやりカラーアクセをきかせた「透明感コーデ」をご紹介します。さりげなく取り入れるだけでぐっと澄んだ雰囲気に近づける！

顔まわりには透明感のある色を差す

ラベンダーやアイスブルーなど、ひんやりしたカラーは肌をきれいに見せてくれる優秀色♡

アクセで取り入れて顔まわりには顔まわりにポイントを置けば、印象操作もラク〜にできちゃう。透明感女子を目指すなら、絶対におすすめ！