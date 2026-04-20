顔まわりを盛って透明感アップ♡ 澄んだ印象を叶える【ひんやりカラーアクセ】
顔まわりにもの足りなさを感じる日は、涼しげな色みのアクセで印象を変えるのが正解♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣をお手本に、ひんやりカラーアクセをきかせた「透明感コーデ」をご紹介します。さりげなく取り入れるだけでぐっと澄んだ雰囲気に近づける！
顔まわりには透明感のある色を差す
ラベンダーやアイスブルーなど、ひんやりしたカラーは肌をきれいに見せてくれる優秀色♡
アクセで取り入れて顔まわりには顔まわりにポイントを置けば、印象操作もラク〜にできちゃう。透明感女子を目指すなら、絶対におすすめ！
Cordinate きらりと光る透明感で 澄んだ私を演出♡
いつも以上に美白に見えるのは、クリアアクセのおかげ。
グリーンイヤリング 3,960円、ネックレス 2,750円／ともにmy name is IC ヘアピン（3個セット）2,530円／89xiii tokyo ブルーパンツ 39,600円、ブルーラップスカート 36,300円／ともにCHERIE （以上805showroom）シルバーカーディガン 9,900円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／PROPS NOW
Ray編集部 編集長 山本八重
櫻井優衣