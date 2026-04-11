救世主が現れた！崩壊寸前の家庭で、自立を決意した妻が選んだ「あえて即離婚しない」戦略【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、全8巻まで発行された「どちらかの家庭が崩壊する漫画」の今回は2巻を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた
エリート一家の薬師寺家と、強面の夫が支える毒山(ぶすやま)家という対照的な2つの家庭の裏側に潜む歪みを人気漫画家・横山了一さんが描いた「どちらかの家庭が崩壊する漫画」。本作では家を飛び出した薬師寺家の妻・ユイを追い詰める夫・シュウの変化が大きな見どころとなっている。
作者の横山さんが本作のなかでも特に読者に注目してほしいと語るのは、シュウの母・聡子が見せる歪んだ表情だ。横山さんが、「『絶対に許さないわ あのクソ嫁ッ…！』あたりの表情が好きです」と話すように執念と悪意に満ちた描写にはこだわりがつまっている。一方で、物語を盛り上げる新たなキーマンとして登場するのが、毒山家の姑・虎乃だ。「聡子とは対極なカラッとした姑像をイメージしたら、うちの義母に似てしまったという流れです(笑)」というユニークなエピソードを明かしてくれた。
物語の展開についても「当初はもう少しスムーズに離婚へと進む流れだったのですが、いざ離婚となるとやはり証拠が足りないよな…」と感じて今回の展開になったそう。あえて足踏みをさせるような展開を取り入れたことが、結果として物語に深みを与え、読者を惹きつける絶妙なフックとなっている。この2つの家庭がいったいどのような結末を迎えるのか、作者のこだわりが詰まった描写の1つひとつからも目が離せない。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
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