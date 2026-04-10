【ねこ漫画】起きちゃった！爆音が響き、猫たち大パニック！怖がる猫たちを全力でなだめる飼い主に読者共感【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。
■「何があったんだ！」と見に行くけど何もできない、健気な猫パトロール隊
めずらしく猫たちが爆睡し静かな午後、作者の藤緒ミルカさんは集中して作業を進めていた。そろそろお茶でも淹れて一息つこうとしたとき、外から夏特有の「あの音」が鳴り轟き、猫たちは飛び起きてハイテンションに。本作「午後の静寂を破るあの音」は、花火大会の合図の音に翻弄される猫たちとの穏やかな日常を描く。
花火以外にも猫たちには明確な「苦手な音」があると藤緒さんは話す。「掃除機の音は嫌いみたいで逃げていきますよ。でもしばらくするとそーっと出てきて影から観察して、隙あらば戦いを挑んでこようとするときもあります。あれは音じゃなくて動きもあるから嫌なんでしょうかね」と語る。
猫たちの聴覚は驚くほど鋭く、郵便受けに郵便物が差し込まれる音に反応する。「静かなときに玄関の方でカサカサって音がすると一斉に固まって、大体その後確認へ行きます。『何があったんだ！』と。何もできないくせに」と、藤緒さんは愛猫たちのかわいらしいパトロールの様子を話してくれた。
また、猫たちが心を躍らせる「好きな音」もあり、それは「ダントツでカリカリ(猫用ドライフード)の音です！」と藤緒さんは明かす。「我が家はダイエットしたほうがいい猫がいるので、カリカリは1日分を計ってタッパーに入れているんですが、そのタッパーの蓋をあける音…というか蓋を開けようとタッパーを持ったときの中身が揺れる音、もうおいしい予感がするすべてが多分『好き』なんだと思います」と話す。
さらに、「もう私が階段を降りる音もその予感のうちに入るので、好きなのかもしれません」とのこと。階段の下で待つ猫たちの姿が目に浮かぶような、微笑ましいエピソードである。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。