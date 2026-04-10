家族5人分を、一気にカラリと。ダイヤルひとつで始まる、ゆとりのキッチンタイム【山善】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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清潔を、もっと身近に。丸洗いできる水受け皿とシンプル操作が、毎日の安心を支える【山善】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
家事の負担を劇的に軽減する、頼もしい食器乾燥器が登場した。幅41センチメートル、奥行40.5センチメートルのコンパクトなボディでありながら、内部は約5人分の食器を一度に乾燥できる広々とした設計だ。23センチメートルの大皿から、茶碗、汁わん、湯呑みまで、家族全員分の食器を一括でセットできる収納力は、忙しい毎日の強い味方になる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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操作は至ってシンプルで、直感的に扱えるダイヤルスイッチを採用。最大120分のタイマー設定が可能で、食器の量や室温に合わせて最適な乾燥時間を選べるほか、連続運転にも対応している。室温20度の環境なら、約70分で食器をカラリと清潔な状態へと導く。自然対流式による穏やかで確実な乾燥が、大切な食器を優しく包み込む。
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衛生面への配慮も欠かさない。水受け皿は簡単に取り外して丸洗いができるため、汚れが気になった時にすぐにお手入れができ、常に庫内を清潔な状態に保つことが可能だ。付属のはし立てを使えば、バラつきがちなカトラリー類もスッキリと整頓できる。電源コードは1.4メートルの長さがあり、シンク横のわずかなスペースを有効活用してすぐに設置できる。
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この一台をキッチンに迎えれば、面倒な拭き上げ作業から解放され、食後のひとときを家族との大切な会話の時間に変えてくれる。
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