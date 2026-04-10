届いた瞬間、家事が変わる。工事不要のタンク式で、理想のキッチンライフを今すぐ【アイリスオーヤマ】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
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賢く洗って、賢く節約。予約機能とバケツ排水が叶える、場所を選ばない自由な洗浄体験【アイリスオーヤマ】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
「食洗機は工事が大変」という常識を、この一台が鮮やかに塗り替える。水道工事が一切不要なタンク式を採用しているため、キッチンに置いてアースを接続するだけで、その日からすぐに使い始めることが可能だ。給水は本体上部から注ぐだけのシンプルな設計で、付属の給水カップと漏斗を使用すれば、周囲を濡らす心配もなくスムーズに準備が完了する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクトな設計ながら、庫内には日本電機工業会の自主基準に基づいた標準食器15点をしっかりと収納できる。出し入れがスムーズなローラー付きのかごや、箸やスプーンをまとめて管理できる小物入れなど、日々の使い勝手を追求した工夫が随所に凝らされている。さらに、排水はバケツを利用すればシンク以外の場所でも行えるため、設置場所の制約をほとんど受けないのが大きな強みだ。
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洗浄力においても一切の妥協はない。上下に配置された回転ノズルが360°全方位から強力な水液を噴射し、手洗いでは落ちにくいしつこい油汚れも、温水洗浄の力でスッキリと洗い上げる。洗浄後は風乾燥によって庫内の再結露を抑え、清潔な状態をキープ。また、30分刻みで設定できる予約機能を活用すれば、電気代の安い深夜帯に運転させるなど、家計に優しい運用も自由自在だ。
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13キログラムの本体に凝縮された確かな洗浄力と利便性が、あなたの毎日から食器洗いの負担を取り除き、心豊かな時間を提供してくれる。
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