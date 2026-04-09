ゴミ捨ては「月1回」へ。自動収集ドックが、掃除後の面倒を過去のものに変える【シャーク】の掃除機がAmazonに登場中‼
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賢いiQセンサーが、ゴミを逃さない。吸引力を自動で操り、家中を最短ルートで美しく【シャーク】の掃除機がAmazonに登場!
パワフルな吸引力に、驚きの「賢さ」と「利便性」を融合させたのが、このアイテムだ。最大の特徴は、掃除が終わってドックに戻すだけで、本体のゴミを自動で回収する「自動ゴミ収集ドック」を搭載している点にある。約30日分のゴミをドック内に溜めておけるため、面倒なゴミ捨て作業は月に1回程度で完結する。毎日1回使用しても、ゴミが舞い散るストレスから解放される革新的なシステムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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掃除の質を劇的に高めるのが独自の「iQセンサー」である。ゴミの量をリアルタイムで検知し、吸引力を自動で最適化。効率的にパワーを使い分けることで、バッテリーの無駄を防ぎつつ、あらゆる床を完璧にクリーンにする。さらに、独自の「ブラシレスパワーフィン」がフローリングやカーペットに常に密着。15センチメートルもの長い髪の毛やペットの毛さえも絡ませることなく、ムラなく効率的にキャッチする驚異の性能を誇る。
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操作性においても、日本の住環境を考え抜いた工夫が光る。独自の「Flex機能」によりパイプが家具に合わせて曲がるため、腰をかがめることなくソファやベッドの下をスムーズに掃除可能だ。片手でリリースボタンをつまむだけで強力なハンディクリーナーへと変身し、家具の上や狭い隙間も気づいた瞬間にサッと美しくできる。使用後のお手入れも簡単で、ブラシロールやダストカップ、フィルターはすべて取り外して水洗いが可能なため、常に清潔な状態をキープできる。
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アマゾン限定の洗練された「ノルディックブルー」を纏ったこの一台は、あなたの掃除時間を劇的に短縮し、心ゆくまで自由な時間を楽しむための最高の投資になるだろう。
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