ほったらかしで本格調理が完成！容量そのままコンパクトになった【シャープ】ホットクックをAmazonでチェックしよう！きっと気に入るはず♪
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忙しい毎日に嬉しい味方♪自動でおまかせ調理ができる【シャープ】コンパクトホットクックがAmazonで絶賛販売中！
ホットクックは、まぜ技ユニットが “加熱の進行”に合わせたかきまぜを行うので、焦げてしまいがちな無水メニューのカレーやシチューも上手に調理。肉じゃがなどの煮物は煮くずれなく、少なめの調味料でも中までしっかり味がしみ込み、おいしく仕上がる。温度センサーと蒸気センサーでつねに鍋の中の温度や食材の火の通り具合をみはり、自動できめ細かく火加減を調整。料理に不慣れな方が作っても、まるでお料理が上手な方が作ったような味に仕上がる。
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ホットクックの使い方はとってもカンタン。材料を入れて、ボタンをおせばOK。あとはおまかせで、ふたを開ければおいしいごはんのできあがり。朝セットすれば、帰宅時にはアツアツ料理の完成！最大12時間保温ができる。また、一度調理が終わったものを、あたため直すことができるので、あたたかいお食事をいつでも食べられる。
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容量はそのままで、コンパクトな新デザインになり省スペース化を実現。キッチン収納棚などに設置しやすくなった。お手入れ簡単フッ素コーティング内鍋。パーツの取り外しがカンタンで、ラクラクお手入れ！
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