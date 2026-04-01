すぐイライラ、すぐ忘れる、服もメイクも適当！母親になったのに「できないことばっか」落ち込むとき「こんな尊い命守れてんじゃん」救いの言葉【作者に聞く】
「明日のことは明日悩も！どうにかなっから」とギャルマインド漫画を発信しているウクさん(＠uku__0516)のInstagramに注目したい。つらい時、悩んでいるときにふっと心を軽くしてくれる漫画が人気を集め、現在13万人のフォロワーを集めている(2026年3月20日時点)。今回はウクさんの漫画『できないときも選んでる』を紹介するとともに話を聞く。
【本編を読む】『できないときも選んでる』01
■服もメイクも適当！ネイルもしなくなった…。母親になったのに「できないことばっか」と落ち込む日々。
子育て真っ最中の友達の家に遊びに行った。高校時代の懐かしい思い出を話しながら、「今はネイルどころか服も買わなくなったし、メイクもテキトーだよ」という友人。「できないことばっかで自分が嫌になるよ」常日頃、イライラして子どもに怒鳴ったり、ゴミ出しを忘れたり、片付かない家にウンザリしていると、反省。すると、セナは「自分に厳しすぎか！」とツッコみ、子ども2人の子育てをして「こんな尊い命守れてんじゃん」と背中を押す。「できなかったんじゃなくて、それよりも大事なもの選んでるってだけじゃね」という前向きな言葉に友人は「明日も頑張ろう」と思えた。
■自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたい！
ウクさんがギャルの内面にフォーカスしたきっかけは、「以前勤めていた職場に、明るく前向きなギャルがいたことがきっかけです。やるべきことはちゃんとやるけど、力を抜ける所はちゃんと抜く、そんな彼女といるうちに自分も生きるのが楽になったので、このマインドを広めたいと思いました！」と話す。
制作の経緯を聞くと、「SNSのメッセージで度々、子育て中の方からから『ギャルマインドで毎日がんばってます！』と嬉しい言葉を頂いていたので、このお話はそんな方に向けて届けたいと思っていました。ただ、自分に子育ての経験がなく、的外れなことを言ってしまうのが怖かったので、子育て中の友人に時間をもらってインタビューさせてもらいました。そんな中で、学生時代から何事にも一生懸命な友人を見て、最後のおまけまで描くイメージが湧きました！」とウクさん。
元々は「自分自身が仕事とプライベートの両立がうまくいかず悩んでいた時に、できないことばっか気にしちゃうけど、できてることもたくさんあるな」とふと思ったことが片隅に残っていたという。こういうとき、「『できなかったことよりできたことを数えよう！』と思うと少しポジティブすぎて、受け入れにくい時があるのですが、『できなかったことの代わりにできたことを自分で選んじゃない？』と思うと自然と前向きになれた自分がいたので、このお話に繋げてみました」と話す。
ウクさんが意識するのは、「明るさの中にもちゃんと芯があるマインド」だと言う。「ただ明るく励ますのではなく、自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたいなと思っています。物事を単純に軽く考えるギャルだからこそ、思いもよらない視点から元気づけることができると信じてます！」仕事に行きたくない日、気持ちが落ち込むとき、漫画を読むと元気が湧いてくる。「これからもよりリアルにみんなが悩んでいる内容にフォーカスを当てて届けていきたいと思っています。特に恋愛に関してのギャルマインドの声が多いので、とくに頑張って描いてきます！」
取材協力：ウク(＠uku__0516)
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【本編を読む】『できないときも選んでる』01
■服もメイクも適当！ネイルもしなくなった…。母親になったのに「できないことばっか」と落ち込む日々。
子育て真っ最中の友達の家に遊びに行った。高校時代の懐かしい思い出を話しながら、「今はネイルどころか服も買わなくなったし、メイクもテキトーだよ」という友人。「できないことばっかで自分が嫌になるよ」常日頃、イライラして子どもに怒鳴ったり、ゴミ出しを忘れたり、片付かない家にウンザリしていると、反省。すると、セナは「自分に厳しすぎか！」とツッコみ、子ども2人の子育てをして「こんな尊い命守れてんじゃん」と背中を押す。「できなかったんじゃなくて、それよりも大事なもの選んでるってだけじゃね」という前向きな言葉に友人は「明日も頑張ろう」と思えた。
■自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたい！
ウクさんがギャルの内面にフォーカスしたきっかけは、「以前勤めていた職場に、明るく前向きなギャルがいたことがきっかけです。やるべきことはちゃんとやるけど、力を抜ける所はちゃんと抜く、そんな彼女といるうちに自分も生きるのが楽になったので、このマインドを広めたいと思いました！」と話す。
制作の経緯を聞くと、「SNSのメッセージで度々、子育て中の方からから『ギャルマインドで毎日がんばってます！』と嬉しい言葉を頂いていたので、このお話はそんな方に向けて届けたいと思っていました。ただ、自分に子育ての経験がなく、的外れなことを言ってしまうのが怖かったので、子育て中の友人に時間をもらってインタビューさせてもらいました。そんな中で、学生時代から何事にも一生懸命な友人を見て、最後のおまけまで描くイメージが湧きました！」とウクさん。
元々は「自分自身が仕事とプライベートの両立がうまくいかず悩んでいた時に、できないことばっか気にしちゃうけど、できてることもたくさんあるな」とふと思ったことが片隅に残っていたという。こういうとき、「『できなかったことよりできたことを数えよう！』と思うと少しポジティブすぎて、受け入れにくい時があるのですが、『できなかったことの代わりにできたことを自分で選んじゃない？』と思うと自然と前向きになれた自分がいたので、このお話に繋げてみました」と話す。
ウクさんが意識するのは、「明るさの中にもちゃんと芯があるマインド」だと言う。「ただ明るく励ますのではなく、自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたいなと思っています。物事を単純に軽く考えるギャルだからこそ、思いもよらない視点から元気づけることができると信じてます！」仕事に行きたくない日、気持ちが落ち込むとき、漫画を読むと元気が湧いてくる。「これからもよりリアルにみんなが悩んでいる内容にフォーカスを当てて届けていきたいと思っています。特に恋愛に関してのギャルマインドの声が多いので、とくに頑張って描いてきます！」
取材協力：ウク(＠uku__0516)
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