シンプルを極めた飽きのこないデザイン！【アウトドアプロダクツ】のリュックサックがAmazonで販売中！
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世代を超えて愛される圧倒的定番！【アウトドアプロダクツ】のバックパックがAmazonで販売中！
コーデュラナイロンを採用した耐久性抜群のバッグ。1970年代から続くスタンダードなフォルムで、どんな服装にも合わせやすいのが魅力だ。メイン収納部はA4サイズがゆとりをもって収まる容量があり、通勤や通学、レジャーなど幅広い場面で活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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余計な装飾を削ぎ落としたシンプルで飽きのこないデザインを採用している。カジュアルな服装から学校の制服まで、どんなスタイルにも違和感なく馴染む。
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優れた耐久性を誇るコーデュラナイロンを素材に使用している。摩耗や引き裂きに強く、毎日タフに使い込んでも長く愛用できる丈夫な作りが大きな魅力だ。
メインの収納スペースはA4サイズの書類や雑誌がスムーズに出し入れできる。マチもしっかり確保されているため、ノートパソコンや着替えなどもまとめて持ち運べる。
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ショルダーストラップにはクッション材が入っており、肩への負担を軽減してくれる。荷物が重い日でも疲れにくく、長時間の移動や外出時でも快適な背負い心地を保てる。
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