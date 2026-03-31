毎日の移動がもっと楽しく快適になる！【アシックス】の運動靴がAmazonで販売中！
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圧倒的な走りやすさをその足に！【アシックス】のランニングシューズがAmazonで販売中！
クッション性に優れたミッドソールを採用し、快適な足入れ感を実現した一足。アッパー部分にはステッチダウンの補強を施すことで、耐久性を高めている。屈曲溝を配置したアウターソールが足の動きに柔軟に対応し、ウォーキングからジョギングまで幅広く活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ミッドソールにソフトなクッション材を採用しており、着地時の衝撃を和らげてくれる。足への負担を軽減しながら、長時間の歩行やランニングでも快適な履き心地が持続する。→【アイテム詳細を見る】
つま先部分にステッチダウンの補強を施すことで、日常の激しい動きにも耐えうる頑丈な作りに仕上げている。摩耗しやすいつま先を保護し、お気に入りの一足を長く愛用できる。
アウターソールに配置された柔軟な屈曲溝が、足の自然な動きをサポートする。地面を蹴り出す際の動きがスムーズになり、軽やかな足運びでウォーキングやジョギングを楽しめる。
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アッパーのメッシュ素材が通気性を確保し、靴内部の蒸れを抑えてくれる。ゆとりのあるラスト設計により指先が動かしやすく、日本人の足にも馴染みやすい快適なフィット感がある。
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