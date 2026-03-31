毎日の歩行を軽やかに変える驚きの走行性能！【アシックス】のこだわりが詰まったスニーカーがAmazonで販売中！
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足裏を優しく包み込む極上のフィット感！【アシックス】が贈る多機能なスニーカーがAmazonで販売中！
クラシックなスタイルに現代のテクノロジーを融合させた、汎用性の高いモデルだ。柔らかいミッドソールとアウターソールのフレックスグルーヴが、スムーズな足運びをサポートする。ゆとりのあるラスト設計により、幅広いユーザーに快適な履き心地を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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柔軟性に優れたミッドソールを採用しており、着地時の衝撃を和らげながら軽快な歩行をサポートする。長時間の外出でも疲れを感じにくく、足への優しさを追求した作りだ。→【アイテム詳細を見る】
アウトソールに配された屈曲溝が足の自然な動きを助け、スムーズな蹴り出しを実現している。ランニングからウォーキングまで、あらゆるアクティブなシーンで実力を発揮する。
耐久性の高いステッチ加工を施し、指まわりの強度を高めることで長期間の愛用を可能にした。毎日のハードな使用にも耐えうる堅牢な設計は、通勤や通学にも非常に心強い。
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通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに使用し、靴内部の熱や蒸れを効率よく逃がしてくれる。清潔感を保ちながら、季節を問わず爽快な着用感を維持できるのが大きな魅力だ。
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