タフな走りと洗練されたデザインが旅を彩る！【アメリカンツーリスター】のこだわりが詰まったスーツケースがAmazonで販売中！
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長期の旅行や出張もこれ一台で完璧にこなす！【アメリカンツーリスター】の大容量スーツケースがAmazonで販売中！
耐久性に優れたハードシェルを採用し、長期間の旅にも耐えうる堅牢な作りを実現した。スムーズな回転を誇るダブルホイールにより、重い荷物を積んでいても安定した走行が可能だ。洗練された外観と機能的な内装を兼ね備え、世界中どこへでも安心して持ち運べる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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衝撃に強く軽量な素材を使用しており、移動時の負担を軽減しながら大切な荷物をしっかりと保護する。表面には傷が目立ちにくい加工が施され、美しさを長く保つことができる。→【アイテム詳細を見る】
凹凸のある道でも静かで滑らかに動くダブルホイールを搭載している。自由自在に方向転換ができるため、人混みや駅の改札など狭い場所でもスマートな移動をサポートする。
荷崩れを防ぐクロスストラップなど、効率的にパッキングできる工夫が凝らされている。大容量ながら中身を整理しやすく、旅先での荷物の出し入れも非常にスムーズだ。
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米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロックを採用しており、セキュリティ面でも高い信頼性を誇る。鍵をかけたまま預けることができ、海外旅行でも安心して使用できる設計だ。
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