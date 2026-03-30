日常を軽やかにアップデート！【ザノースフェイス】が贈るクッション性抜群の小型リュックがAmazonで販売中！
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可愛らしい見た目で収納力抜群！【ザノースフェイス】の多機能なミニバックパックはAmazonで販売中！
電子機器の持ち運びにも適した、クッション性のあるオープンセルメッシュを使用したミニサイズのバックパック。コンパクトな外観ながら、タブレットや小物を効率よく収納できる設計だ。タウンユースに馴染む柔らかな質感と、高い機能性が融合した一品である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクトなサイズ感ながら、メインコンパートメントは大きく開くため荷物の出し入れが非常にスムーズだ。内部にはメッシュポケットを備え、小物の整理整頓もしやすい。→【アイテム詳細を見る】
衝撃を緩和するメッシュ素材を全体に採用している。タブレットなどの精密機器を安心して収納できるほか、独特な凹凸感のあるデザインがファッションのアクセントになる。
背面やショルダーストラップには、身体への当たりを和らげる柔らかな素材を使用している。長時間背負っても負担が少なく、デイリーなお出かけを軽快にサポートしてくれる。
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トップには持ち運びに便利なハンドルが配置されており、手持ちスタイルでもスマートに決まる。シンプルかつ洗練されたフォルムで、男女問わず幅広いシーンで活用できる。
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