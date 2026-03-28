面倒な掃除はすべてお任せ！自動ゴミ収集機能搭載の【アイロボット】最新ルンバをAmazonで今すぐチェック！
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もう掃除に時間を取られない！ほったらかしで家中キレイを実現！自動ゴミ収集機能付き【アイロボット】最新ルンバがAmazonでお得に購入できる今がチャンス！
手頃な価格と厳選された機能で毎日の掃除機掛けと水拭きに。オンライン限定、ゴミ収集ステーションつき。70倍強力になった吸引力、複数の床に対応した毛のブラシ、エッジクリーニングブラシがゴミやホコリを一掃し、マイクロファイバーモップパッドが床をピカピカに仕上げる。パワフルな機能が連携し、あらゆるゴミを逃さず除去。
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最大75日間のハンズフリー清掃。集めたゴミは自動的にAutoEmpty充電ステーションに排出。紙パックは花粉やカビを99%捕捉。だからダスト容器のゴミを捨てる際に、ゴミが散乱することもない。使用済みの紙パックをゴミ箱に入れて、新しい紙パックを充電ステーションにセットするだけ。
掃除機がけのみ、水拭き掃除のみ、または両方の設定から選択可能。自動カーペット検知機能を搭載したこのロボットは、水拭き掃除の際にラグを回避。
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ClearView LiDARがお部屋のマップをすばやく作成し、暗い場所でも、障害物を避けながら無駄のない動きで清掃。
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