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ひとりでもみんなでも楽しい！【任天堂】『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』で盛り上がり間違いなし♪Amazonで販売中

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シリーズ史上、最大ボリュームのパーティが開幕。今作の舞台は、綺麗な海が広がる、巨大なリゾートアイランド。マリオたちが島々を巡り、スゴロクにミニゲーム、さまざまな新モードなどを楽しむことができる。

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ミニゲームは、シリーズ最多の110種類以上を収録。アクションやレース、瞬間的なひらめきが大切なパズルなどのさまざまな新作ミニゲームや、Joy-Conを振ったり、傾けたり、体をつかったミニゲームも。

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20人で競うオンラインモード「クッパアスロン」は、ライバルとミニゲームで勝負しながら、1位を目指す。20人のサバイバルを勝ち抜くことができるか⁉

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スゴロクは、5つの新作ボードと2つのリメイクボードを収録。最大4人で遊べるスゴロクは、オンラインで友達と遊ぶことができるのはもちろん、1人でもランダムマッチで世界中の人と楽しむことができる。