じっくり煮込んで、さっと落ちる。マーブルダイヤモンド加工が叶える、本格調理とお手入れの両立【パール金属】の鍋がAmazonに登場中‼
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蓋を開けずに美味しさを見守る。調理状況がひと目でわかる透明ガラス蓋と、手に馴染むハンドル形状【パール金属】の鍋がAmazonに登場!
煮物やカレー、ビーフシチューなど、素材の旨味をじっくりと引き出す料理に最適なこの鍋は、家庭で本格的な味わいを楽しみたい方にぴったりの一品だ。内面にはマーブルダイヤモンド加工を施しており、従来の製品よりも耐久性が格段に向上している。食材がこびりつきにくいため、長時間の煮込みでも焦げ付きを恐れることなく、調理後の汚れも驚くほどスムーズに落とすことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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使い勝手の良さを追求したディテールも魅力だ。蓋には透明なガラスを採用しているため、蒸気を逃がさずに鍋内部の様子を楽々と確認できる。さらに、つまみやすい角形のつまみや、握りやすさを考慮したハンドル形状など、細部にまで使う人への気配りが行き届いている。
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ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターを含むオール熱源に対応しているため、ライフスタイルや住環境が変わっても末永く愛用し続けられるのが嬉しい。機能美と実用性を兼ね備えたこの鍋は、毎日のキッチンワークをより快適でクリエイティブなものにしてくれるだろう。
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耐久性に優れたこの万能鍋を一つ手に入れれば、あなたのキッチンの定番料理が、プロのような仕上がりへと劇的に進化するはずだ。
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