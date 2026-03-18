九州初！「コメ兵」フルスペック店が福岡・天神にオープン。エルメス、ヴィトン、ロレックス…3000点超が集結
ブランドリユース業界国内シェアNo.1(※)の実績を持つコメ兵が、2026年3月19日(木)、福岡市中央区大名に「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」をオープンする。130坪・2フロアの店内に3000点超のブランドリユース品が並ぶ同店の魅力と、オープン記念イベント情報をお届けする。
【画像】「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」外観イメージ
※リユース市場データブック2025(株式会社リフォーム産業新聞社刊行)参照
■ジュエリー、バッグ、時計、衣料の4カテゴリを扱う、九州初のフルスペック店舗
店舗のコンセプトは「ハレも、いつもも、九人十色のスキが揃う店」。「九人十色」とは、オンの日もオフの日も、ちょっとしたハレの装いも、少しおめかししたオフも──と、九人いたら九通り以上もの装いがあるという意味。「九」には、多様なシーンすべてに応えたいという想いと、九州全域にリユースの楽しさを届けたいという決意も込められている。
これまで九州にもコメ兵の店舗はあったが、ジュエリー・バッグ・時計・衣料の4カテゴリを大型の売り場でフルにそろえた店舗は初めて。1万円台のアクセサリーから数百万円の時計まで、一つの店舗でまとめて見比べることができる。
■1階はバッグ＆ファッション、2階はジュエリー＆時計＋買取
福岡の伝統工芸「博多織」をイメージした多色使いの店内は、2フロア構成となっている。1階に並ぶのは、約1000点のバッグと約900点の衣料品。ルイ・ヴィトンやエルメス、シャネルといった王道ブランドの美品はもちろん、今では生産されていないヴィンテージバッグも取り扱う。さらに、クロムハーツやシュプリームなど普段使いできるブランドもそろっているのが、同店ならではの特徴だ。
2階は時計とジュエリー約1200点の販売フロアに加え、買取スペースを併設。時計はロレックスやカルティエから国産カジュアルウォッチまで幅広く、ジュエリーもカルティエ、ティファニー、ヴァンクリーフ＆アーペルといった憧れの逸品から、1万円台の国内ブランドジュエリーまでをラインナップしている。価格帯も約1万円〜850万円と幅広い。
買取スペースでクローゼットに眠っていたバッグやジュエリーを売って、そのまま気になっていた品を購入する──そんな“売って買う”がワンストップでできる。コメ兵はこうした循環を「リレーユース」と呼び、モノが人から人へ受け継がれながら活かされていく暮らし方を提案している。
■オープン記念イベントが豪華！プロ撮影フォトスタジオ＆エルメスの色彩展示
「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」では、オープンに合わせて複数のイベントを予定している。
まず注目したいのが「トイロ フォトスタジオ by KOMEHYO」。全国のKOMEHYO店舗から集めた色鮮やかなバッグやジュエリー、時計のなかから“これは！”と思う一品を手に取り、プロのカメラマンにポージングを撮影してもらえるという。2026年3月20日(祝)〜22日(日)はプロカメラマンが常駐し、23日(月)以降はセルフ撮影で楽しめる。Instagramのフォローだけで参加できる。
もう一つの目玉が「Le Voyage en Couleurs 〜色彩の旅〜」(2026年3月19日(木)〜31日(火))。全国のKOMEHYOからエルメスのカラフルなアイテムだけを集めた特別展示で、最高級メゾンの職人技が生み出す上質な色彩を実際に見比べることができる。エルメスのカラーバリエーションをこれほど一堂に堪能できる機会は、そうそうないはずだ。
さらに、オープン日の2026年3月19日(木)からは先着100名限定のギフトも用意。コメ兵の故郷・名古屋の味と、福岡の味を詰め合わせた特別なセットで、1万円以上の購入、もしくは5000円以上の買取が成立した人が対象となる。
■オープン後も続々！「手元コーデ」企画やゴールドウィーク特集
楽しみはオープン直後だけにとどまらない。4月には、大阪・梅田店で人気を博した企画「TEMOTO CODE」が九州に初上陸する予定。さまざまなブランドやノーブランドを交えながら、手元全体のコーディネートを提案してもらえる。
5月にはゴールデンウィークに合わせた「GOLDEN WEEeeek ー 価値を身にまとう」を開催予定。身にまとえて資産にもなる金(ゴールド)素材のジュエリーや金無垢時計、ゴールド金具のベルトなどを全国から集める特集企画で、近年注目が高まるゴールドアイテムをまとめてチェックできる。
なお、既存の「KOMEHYO天神店」(福岡県福岡市中央区天神2-3-39/営業時間11時〜20時)も引き続き営業中。2店舗それぞれの強みを活かしながら、福岡でのブランドリユース体験がさらに広がりそうだ。
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【画像】「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」外観イメージ
※リユース市場データブック2025(株式会社リフォーム産業新聞社刊行)参照
■ジュエリー、バッグ、時計、衣料の4カテゴリを扱う、九州初のフルスペック店舗
店舗のコンセプトは「ハレも、いつもも、九人十色のスキが揃う店」。「九人十色」とは、オンの日もオフの日も、ちょっとしたハレの装いも、少しおめかししたオフも──と、九人いたら九通り以上もの装いがあるという意味。「九」には、多様なシーンすべてに応えたいという想いと、九州全域にリユースの楽しさを届けたいという決意も込められている。
これまで九州にもコメ兵の店舗はあったが、ジュエリー・バッグ・時計・衣料の4カテゴリを大型の売り場でフルにそろえた店舗は初めて。1万円台のアクセサリーから数百万円の時計まで、一つの店舗でまとめて見比べることができる。
■1階はバッグ＆ファッション、2階はジュエリー＆時計＋買取
福岡の伝統工芸「博多織」をイメージした多色使いの店内は、2フロア構成となっている。1階に並ぶのは、約1000点のバッグと約900点の衣料品。ルイ・ヴィトンやエルメス、シャネルといった王道ブランドの美品はもちろん、今では生産されていないヴィンテージバッグも取り扱う。さらに、クロムハーツやシュプリームなど普段使いできるブランドもそろっているのが、同店ならではの特徴だ。
2階は時計とジュエリー約1200点の販売フロアに加え、買取スペースを併設。時計はロレックスやカルティエから国産カジュアルウォッチまで幅広く、ジュエリーもカルティエ、ティファニー、ヴァンクリーフ＆アーペルといった憧れの逸品から、1万円台の国内ブランドジュエリーまでをラインナップしている。価格帯も約1万円〜850万円と幅広い。
買取スペースでクローゼットに眠っていたバッグやジュエリーを売って、そのまま気になっていた品を購入する──そんな“売って買う”がワンストップでできる。コメ兵はこうした循環を「リレーユース」と呼び、モノが人から人へ受け継がれながら活かされていく暮らし方を提案している。
■オープン記念イベントが豪華！プロ撮影フォトスタジオ＆エルメスの色彩展示
「KOMEHYO FUKUOKA TENJIN」では、オープンに合わせて複数のイベントを予定している。
まず注目したいのが「トイロ フォトスタジオ by KOMEHYO」。全国のKOMEHYO店舗から集めた色鮮やかなバッグやジュエリー、時計のなかから“これは！”と思う一品を手に取り、プロのカメラマンにポージングを撮影してもらえるという。2026年3月20日(祝)〜22日(日)はプロカメラマンが常駐し、23日(月)以降はセルフ撮影で楽しめる。Instagramのフォローだけで参加できる。
もう一つの目玉が「Le Voyage en Couleurs 〜色彩の旅〜」(2026年3月19日(木)〜31日(火))。全国のKOMEHYOからエルメスのカラフルなアイテムだけを集めた特別展示で、最高級メゾンの職人技が生み出す上質な色彩を実際に見比べることができる。エルメスのカラーバリエーションをこれほど一堂に堪能できる機会は、そうそうないはずだ。
さらに、オープン日の2026年3月19日(木)からは先着100名限定のギフトも用意。コメ兵の故郷・名古屋の味と、福岡の味を詰め合わせた特別なセットで、1万円以上の購入、もしくは5000円以上の買取が成立した人が対象となる。
■オープン後も続々！「手元コーデ」企画やゴールドウィーク特集
楽しみはオープン直後だけにとどまらない。4月には、大阪・梅田店で人気を博した企画「TEMOTO CODE」が九州に初上陸する予定。さまざまなブランドやノーブランドを交えながら、手元全体のコーディネートを提案してもらえる。
5月にはゴールデンウィークに合わせた「GOLDEN WEEeeek ー 価値を身にまとう」を開催予定。身にまとえて資産にもなる金(ゴールド)素材のジュエリーや金無垢時計、ゴールド金具のベルトなどを全国から集める特集企画で、近年注目が高まるゴールドアイテムをまとめてチェックできる。
なお、既存の「KOMEHYO天神店」(福岡県福岡市中央区天神2-3-39/営業時間11時〜20時)も引き続き営業中。2店舗それぞれの強みを活かしながら、福岡でのブランドリユース体験がさらに広がりそうだ。
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