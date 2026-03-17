【明日なに着る？】「不思議と男の子っぽくない」クラッシュデニム

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メンズライクすぎる、だらしなく見えそう…と気後れしていたデザインは、実は食わず嫌いだったのかも。見極めるポイントは形と素材。春ワードローブの一員に浮上してきた、デニムの新たな選択肢を開拓。





ヴィンテージのように色あせたブルーにクラッシュ加工をほどこした1本。ディティールのやんちゃなイメージは、直線的な美シルエットで抑制。さらには、ごわつかないしなやかな素材感が女性らしさと穿きやすさとに貢献し、「パリジェンヌの休日」のような洒脱なムードに着地。





【POINT】デコルテがのぞくトップスとデニムのダメージによる部分的な肌見せが、露骨すぎないヘルシーな女っぽさに。トップスの女性らしさ、デニムのカジュアルさ、そのどちらも引き継げるレザーのヒールサンダルが足元にぴったり。





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