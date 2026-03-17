【ねこ漫画】「もうすぐ1歳ににゃるが…」ペットショップで売れ残ったブサイクな成猫…待ち受けていた運命に泣ける!!【作者に聞く】
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もうすぐ1歳になる成猫は、ペットショップでずっと売れ残っていた。もともとは32万円だったが、今では9万円まで値が下がっている。それでも「やだ、かわいくない」「もう、成猫じゃん」と見向きもされない。「どうせ、私にゃんて誰も欲しがらない」とあきらめていたら「この猫をください」とおじさんが言ってきて――？温かくて泣けると「次にくるマンガ大賞 2018」、「でらコミ！」大賞(2020年)、を受賞した、漫画家桜井海さん(@sakurai_umi_)の「おじさまと猫」を紹介するとともに見どころや制作に込めた想いを聞く。
もうすぐ1歳になる成猫は、ペットショップで売れ残っていた。「やだ、かわいくない」「もう、成猫じゃん」と見向きもされないなかで唯一優しく声をかけてくれたおじさまは「この猫をください。うちの子におなり」と抱き上げてくれた。おじさまには「子どもたちが大きくなって手がかからなくなったら、猫を飼う」といった亡き妻との約束があったようだ。おじさまも1人だと知った猫は同じ思いを抱き「私がいるにゃ」そっと、心を開いたのだった。
本作「おじさまと猫」では猫の目線なども多く描かれているが、今回のテーマに猫をえらんだきっかけを漫画家桜井海さんに伺うと「子どものころから猫を飼っていたので、ペットショップで売れ残る動物たちを見ていると悲しくなり『早く飼い主さんが現れてほしいな』と思って描いたのが始まりです」という。
「目線を変えるだけで見えてくる優しさがある」という思いも強くあったといい、ペットを通じて「今の世の中は酷いことや悲しいことで溢れかえっていますが、同時に温かいものもあるはずなんです」という思いも伝えたかったと話してくれた。
最後に読者の方へ「いつも読んでくださってありがとうございます！感想がうれしくて、何度も読み返しています。ふくまるとおじさまはこれからも未来に向かって歩んでいくので、見守っていただけたらうれしいです」とメッセージを残してくれた。読んでいてほっこりとした気持ちになれる、猫が主人公の本作「おじさまと猫」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：桜井海(@sakurai_umi_)
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