「奥様には内緒で…」ハネムーンプランナーと夫が不倫!?幸せの絶頂から地獄へ落とされた妻の復讐劇にスカッとする【作者に聞く】

「奥様には内緒で…」ハネムーンプランナーと夫が不倫!?幸せの絶頂から地獄へ落とされた妻の復讐劇にスカッとする【作者に聞く】