「奥様には内緒で…」ハネムーンプランナーと夫が不倫!?幸せの絶頂から地獄へ落とされた妻の復讐劇にスカッとする【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→新婚の夫がハネムーンプランナーと不倫!?
新婚の夫が不倫し、その相手がハネムーンプランナーだったという衝撃的な展開。幸せの絶頂から絶望へ突き落とされた妻の反撃を描いた、ぽん子(@ponko008)さんの漫画『ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路』が反響を呼んでいる。SNSで読者から寄せられた実話を元にスカッとするエピソードを描き続ける著者に、制作の裏側を聞いた。
旅行会社で働くプランナーのみゆは、ハネムーンの予約にやって来た夫婦を接客する。夫はハンサムで高収入そうな理想のタイプだったが、妻は地味に見えたため「自分の方が若くてかわいいのに」と上から目線で品定めをする。そして夫婦が帰ったあと、あろうことか書類に書かれた個人情報を悪用し、「奥様へのサプライズに協力します」という口実で夫へ連絡を取るのだ。新婚とわかりながら近づくみゆと、あっさりその手に落ちて不倫の沼にはまる夫は、巧妙な手口で密会を重ねていく。
著者が漫画を描き始めたのは、会社員時代に妊娠中の過労で入院したことがきっかけだった。苦しい気持ちを漫画にしてスカッと昇華させたいという思いから創作活動をスタートしたという。本作も読者からのタレコミがベースになっており、事実は小説よりも奇なりと衝撃を受けつつ描いているそうだ。信じられないような展開だが、読者からは「似たような人がいます」という声が少なからず届くためさらに驚かされると語る。
作画における最大のこだわりはやばい人たちの表情だ。人間の汚さを煮詰めたような思わずゾクッとする表情を大げさに描き、エンターテインメントとして各話は必ず続きが気になるコマで終わらせるよう工夫している。過去には、実話を提供してくれた読者から「ずっと嫌な思い出だったが、漫画のおかげでスッキリして友達と笑いながら読んでいる」とDMをもらい、自分の漫画が人の役に立てたとうれしく感じた瞬間もあったそうだ。
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