シンプルこそが究極の機能美！【アウトドアプロダクツ】の世代を超えて愛されるリュックがAmazonで販売中！
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日常の冒険を支える最強の相棒！【アウトドアプロダクツ】の耐久性に優れたバックパックがAmazonで販売中！
杢調の風合いが魅力的なヘザーテクスナイロンを使用し、落ち着いた雰囲気を醸し出すバックパックだ。軽量ながらも摩擦や引き裂きに強い耐久性を持ち、毎日の通学やレジャーに安心して使用できる。収納力に優れたシンプルなメインルームを備えた、実用本位の設計が特徴である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独特の織り目が美しいヘザーテクス生地を採用しており、汚れが目立ちにくくタフに使い込める。使う場所を選ばないベーシックな外観で、幅広いファッションに自然に馴染む。
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メイン収納部はＡ４サイズが収まる余裕のある広さを確保しており、ノートや教科書もスムーズに出し入れできる。荷物が多い日でも軽快に持ち運べる、バランスの良いサイズ感だ。
フロントにはマチ付きの大型ジップポケットを配置しており、スマートフォンや財布などの小物を整理して収納できる。必要な時にサッと取り出せる利便性が、日々の移動を支える。
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クッション性のあるショルダーベルトを採用し、肩への負担を軽減して長時間の使用でも疲れにくい。体型に合わせて長さを細かく調節でき、男女問わず快適なフィット感を得られる。
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