異次元の履き心地で毎日をアクティブに！【プーマ】の機能美とスタイルを両立した一足がAmazonで販売中！
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足元から溢れ出す圧倒的なスピード感！【プーマ】の洗練されたシルエットが際立つスニーカーがAmazonで販売中！
モータースポーツのDNAを感じさせる、スリムでモダンなフォルムが特徴のローカットシューズだ。軽量でありながら耐久性に優れた素材をアッパーに使用し、長時間の着用でも快適さを維持する。洗練されたミニマルなデザインは、スポーツシーンから街履きまで幅広く対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーには質感の高い合成皮革を使用し、スタイリッシュな外観と手入れのしやすさを両立している。耐久性が高く、型崩れしにくいため、きれいなシルエットを長く保てる。
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独自開発のクッションインソールを採用しており、歩行時の衝撃を吸収して足裏への負担を軽減する。ふんわりとした柔らかな踏み心地で、快適な一日をサポートしてくれる。
薄型ながらグリップ力に優れたラバーアウトソールを搭載し、確かな接地感と軽快な足運びを実現している。精密なドライビングやウォーキングなど、繊細な動きにも柔軟に応える。
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サイドに配された象徴的なラインが、躍動感のあるスポーティーな印象を演出する。どんなボトムスとも相性が良く、日常のコーディネートを格上げしてくれる万能な一足だ。
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モータースポーツのDNAを感じさせる、スリムでモダンなフォルムが特徴のローカットシューズだ。軽量でありながら耐久性に優れた素材をアッパーに使用し、長時間の着用でも快適さを維持する。洗練されたミニマルなデザインは、スポーツシーンから街履きまで幅広く対応する。
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