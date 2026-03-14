【実話】「親切な保護者」の裏に隠された粘着質…保育士を狙うストーカーと職場の裏切りに戦慄【作者に聞く】
【漫画】本編を読む＜保育士を狙うストーカーと職場の裏切りに戦慄＞
保育園は、子どもたちの笑顔が溢れる平和な場所――。しかし、その舞台裏では、時に目を疑うような人間関係のトラブルが渦巻いている。
フォロワーの実体験に基づいた漫画をSNSやブログで公開しているたぷりく(@taprikoo)さん。2024年8月に投稿された『保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編』は、主人公の保育士・さくら先生が、ある園児の父親から執拗なストーカー行為を受け、さらに職場内で「不倫」のデマを流されるという衝撃的なエピソードだ。なぜ、これほどまでに残酷な現実が起きてしまうのか。作者のたぷりくさんに、制作の裏側と現代の保育現場が抱える闇を聞いた。
本作のモデルは、たぷりくさんの元に寄せられたフォロワーの壮絶な実体験だ。「ぜひ漫画にしてほしい」という熱い要望を受け、一部脚色を交えつつ形にされた。
制作にあたり、たぷりくさんが最も頭を悩ませたのは、ストーカー加害者である「K君の父」のキャラクター造形だったという。
「最初からあからさまに気持ち悪い人物として描くのではなく、『親切で普通の保護者に見えるのに、行動がおかしい』という印象を大切にしました。そのほうがリアルな恐怖が伝わると思ったからです」
その狙い通り、読者からは「いつ誰がターゲットになるかわからない怖さがある」といった悲鳴に近い感想が寄せられた。既婚者であり、自分の子の担任に対して牙を向く保護者の身勝手な執着心が、淡々とした描写の中で浮き彫りになっている。
■ストーカー被害、そして職場の無理解。保育士を追い詰める「二重の地獄」
さくら先生を苦しめたのは、保護者からの被害だけではない。職場の園長や同僚のM先生といった人物たちが、被害者を守るどころかデマを信じ、追い詰めていく「労働環境の劣悪さ」も大きなテーマとなっている。
「保育そのものの悩みより、職場の人間関係や環境で悩む保育士さんは実際に多くいます。園長や保育士同士の風通しがよければ、子どもたちものびのび過ごせるはず。こうしたトラブルに煩わされず、保育に専念できる環境がいかに大切かを感じてほしいです」
読者の中には、実際に保護者から粘着された経験を持つ現役保育士も少なくない。本作は、個人のトラブルという枠を超え、閉鎖的な職場環境が抱える構造的な問題を鋭く突いている。
■ネガティブな現実も、ほっこりする日常も。たぷりくが描く「保育の地平線」
たぷりくさんはこれまで、保育園のネガティブな側面だけでなく、現場でのほっこりした感動エピソードも数多く描いてきた。
「今後は保育園の枠にとらわれず、さまざまなテーマや創作漫画にも挑戦していきたい」と語る彼女。その視線は常に、現場で戦う人々の「声なき声」を拾い上げることに向けられている。
保育現場における人間関係や、逃げ場のない保護者対応。華やかな保育の世界の陰に隠された「リアル」を知ることは、私たちが園や学校とどう向き合うべきかを考える重要なきっかけになるはずだ。
取材協力：たぷりく(@taprikoo)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。