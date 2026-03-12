ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Éã¡Ö¶ìÏ«¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤»¤óÌÑ¤Îµ²±¤òÃÇÊÒÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ö¤Þ¤µ¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥¥¯¥Á¤µ¤ó(kkc_ayn)¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¡£Á°ºî¡Ö20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡×¤ÇÊì¤ÎºÇ´ü¤òÉÁ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢ËÜºî¡ÖÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Î»à¤«¤é2Ç¯¸å¤ËÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Éã¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡¢Éã¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎµÏ¿¤À¡£
¢£ËÜ³Ê¼£ÎÅ¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ
Éã¤¬¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¤·¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÏÃ´Åö°å¤«¤é¼ðáç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤«¤é¤Î²óÉü¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÉã¤ÎÂÎÎÏ¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÅö»þ¤Î°ÂÅÈ¤ò¸ì¤ë¡£
ÍÆÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤¿Éã¤«¤é¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¤à¤¯¤ß¤Ç¡Ö´é¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¹¤®¡×¤ÊÉã¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¶á¤¤¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°å»Õ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Éã¤ÎÂÎÎÏ¤¬¿ïÊ¬¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ëºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤»¤óÌÑ¤Î¼Õºá¤Èµß¤ï¤ì¤¿¿´
Éã¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¤»¤óÌÑ¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÃÇÊÒÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î¼Õºá¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤òÉ¬»à¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¿´¤òµß¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¤¤¡ª(¾Ð)¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤»¤óÌÑ¤ÏÇ¾¤Î°Õ¼±¾ã³²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¸ÀÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¼Ô¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤òÃ¸¡¹¤È¡¢¤È¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯Êª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥¯¥Á(kkc_ayn)
