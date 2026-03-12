「動き」を制限しない、究極のストレート。シャリ感のある軽量素材が叶える、未体験の解放感【ザ・ノース・フェイス】のロングパンツがAmazonに登場中‼
汗をかいても、雨に降られても。まとわりつきを防ぐ「はっ水×速乾」の鉄壁スペック【ザ・ノース・フェイス】のロングパンツがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのロングパンツは、アクティブな動きに完璧に追従し、かつ日常のスタイルをも格上げするストレートシルエットのパンツである。メイン素材には、高いストレッチ性を誇る「リップストップ・リサイクルナイロン」を採用。生地表面の微細な凹凸が、汗で濡れた際の肌へのまとわりつきを抑え、常にドライで快適な着心地を維持してくれる。
機能面では、天候や環境に左右されないタフさが光る。はっ水仕様により、急な雨や霧の中でもパフォーマンスを落とさない。ウエスト部分は肌当たりの良いリブ仕様に加え、スピンドルでの微調整が可能となっており、激しいトレーニング中でもズレにくい安定感を誇る。さらに、裾のドローコードを絞ることでシルエットの変化や足元のフィット感を自在にコントロールできる点も、使い勝手の良さを後押ししている。
左右の脇ポケットに加え、後右側にはファスナー付きとフラップ付きのポケットを装備し、小物の携行にも配慮。ナイロン85パーセント、ポリウレタン15パーセント（※ZCカラーを除く）という黄金比の混紡率が、数キロメートルに及ぶランニングから自宅でのリラックスタイムまで、あらゆるシーンに対応する耐久性と柔軟性を生み出している。
サイズはSからXLまでの4サイズ展開。機能と美しさを兼ね備えたこの一着は、あなたのワードローブに新たなスタンダードをもたらすだろう。
