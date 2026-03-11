毎日のバスタイムやリラックスタイムにエルモたちがそっと寄り添ってくれる--。シリーズ累計販売個数95万個(※)を誇るETVOS(エトヴォス)の人気ヘアケアアイテム「リラクシングマッサージブラシ」(1925円)に、世界中で愛される「セサミストリート」とのコラボレーション限定デザインが登場した。2026年3月4日より、個数限定で発売中だ。

※2018年5月以降発売のブラシキット・ヘアケアセットも含むリラクシングマッサージブラシの実績

セサミストリートの仲間たちがバスタイムに登場！左からビッグバード、エルモ、クッキーモンスターの全3種を展開


■エルモ、ビッグバード、クッキーモンスターの全3種がラインナップ

「リラクシングマッサージブラシ エルモ(ベーシック)」(1925円)


ETVOSのリラクシングマッサージブラシは、シャンプー時のディープクレンズにも、お風呂の外での頭皮マッサージにも使える2WAYタイプの頭皮ケアブラシ。今回のセサミストリートコラボでは、やさしい刺激の「ベーシック」と、しっかり刺激の「ハード」の2タイプ、エルモ、ビッグバード、クッキーモンスターの3種類をラインナップ。パッケージにもキャラクターのイラストとセサミストリートのロゴが入っていて、箱を開ける前からワクワクできるデザインになっている。

エルモ(ベーシック)は、にっこり笑顔が愛らしいレッド。ブラシのかたさはベーシックタイプで、やさしい刺激が好みの人や、はじめてマッサージブラシを使う人におすすめ。

セサミストリートのロゴもさりげなく入っている


ビッグバード(ベーシック)は、思いやりあふれるビッグバードをイメージしたやわらかなイエロー。こちらもベーシックタイプで、程よい刺激でじっくりケアしたい人にぴったり。

「リラクシングマッサージブラシ ビッグバード(ベーシック)」(1925円)


しずく型フォルムで左右どちらの手にもフィットする


クッキーモンスター(ハード)は、親しみやすいクッキーモンスターをイメージしたさわやかなブルー。しっかりとした刺激が好みの人や、頭皮のコリが気になる人向けのハードタイプだ。

「リラクシングマッサージブラシ クッキーモンスター(ハード)」(1925円)


3種の中で唯一のハードタイプ


■かわいいだけじゃない！累計95万個の実力

見た目のかわいさに目を奪われがちだが、このブラシ、機能面もしっかり優秀。ブラシ裏面の27本の突起が、毛穴の奥の皮脂汚れまでしっかり洗浄。指圧代用器の機能をもつ設計により、頭皮のツボを心地よく刺激し、肩こりや眼精疲労のケアにも効果的と言われている。

人間工学に基づいたしずく型デザインは、左右どちらの手でもフィットする。シリコン製で肌当たりがやわらかく、水洗いして乾かすだけでお手入れも簡単だ。公式サイトの口コミ評価も4.7点(5点満点／848件※記事制作時)と非常に高く、「気持ちよくて手放せない」「ギフトにもぴったり」とユーザーからの支持も厚い。

商品は、エトヴォスストアやバラエティストアなどの店頭のほか、ETVOS公式オンラインストアや各ECモールで購入可能。自分へのご褒美にはもちろん、友達や家族へのちょっとしたギフトにも喜ばれそうだ。

