Sony Bank WALLETとキャッシュカードに、世界中で愛されるスヌーピーデザインが新登場！
ソニー銀行株式会社(以下 ソニー銀行)は、2026年3月24日(火)発行分より、Sony Bank WALLETとキャッシュカードにスヌーピーをはじめとした「PEANUTS」デザインを採用する。また、Sony Bank WALLET PlayStation(R)デザインは、PlayStation 30周年を記念したデザインにリニューアル。
さらに、Sony Bank WALLETとキャッシュカードのデザインリニューアルにあわせ、視覚や上肢に障がいのある人がより安心して利用できるよう、カードの右側に突加工を施した「タッチガイド」付きカードの取り扱いも開始する。
■タッチガイド付きカード
これまで、上肢や視覚に障がいのある人を中心に「引っ掛かりがあるカードのほうが持ちやすい」「カード挿入方向やカード発行会社の識別が困難」といった意見があった。このような声を踏まえ、カードの挿入方向やソニー銀行のカードと識別しやすいよう、突加工を施した「タッチガイド」付きのSony Bank WALLET(スタンダード)とキャッシュカードをウェブ画面上で選択できるようになる。
ソニーフィナンシャルグループ(ソニーFG)は、「感動できる人生を、いっしょに。」をOur Vision(私たちのありたい姿)として掲げ、生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、“自分らしく生きる”ことを「感動寿命」と定義。日常生活にあふれる何気ない「幸せ」を物語の主要テーマの一ひとつに位置付けている「PEANUTS」とともにこの企業理念を発信することにより、ソニーFGとしてのブランディングの強化、浸透を図る。
■「PEANUTS」とは
「PEANUTS」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41％、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39％、チャールズ M.シュルツさんのファミリーが20％を保有。チャールズ M.シュルツさんが初めて「PEANUTS」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「PEANUTS」が7つの新聞紙上でデビューを飾ったときだった。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするPEANUTS・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきた。
Apple TVで親しまれているPEANUTSの番組や特番に加えて、世界中のファンには、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「PEANUTS」が楽しまれている。さらに2018年、「PEANUTS」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携を結んだ。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子どもたちに向けてデザインされたプログラムだ。
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
