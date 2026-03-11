高撥水仕様だから、雨の日でも安心してお出かけできる！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
耐久性と収納力、両方を兼ね揃えたアイテム！日常でもアウトドアでも大活躍！【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、スポーツシーンから普段づかいまで幅広く活躍する多機能モデル。耐久性の高い素材を採用し、長く使えるタフさを備えている。
容量はたっぷり40リットルで、ウェアやギアを余裕を持って収納可能。底部にはシューズ専用ルームを設け、スポーツ後の持ち運びも快適。高撥水仕様により雨の日でも安心して使え、汚れも簡単に拭き取れる。
多数のポケットを配置し、傘やペットボトルを収納できるサイドポケットも搭載。
整理しやすく、日常からアクティブシーンまで頼れる大容量バックパックだ。
